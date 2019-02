Då kan våren komma till Skåne

Mulet? Ja. Regn? Javisst. Men tappa inte hoppet! Om prognosen håller i sig kommer du ligga i gröngräset (nåja) och lapa solsken redan till helgen.

Vi kan börja med att städa undan det där med den meteorologiska våren.

Två krav måste uppfyllas: Först och främst måste medeltemperaturen ha hållit sig över noll grader sju dagar i rad. För det andra kan den meteorologiska våren inte infinna sig före den 15 februari.

Sedan den 15 februari har dygnstemperaturen i Skåne hållit sig över nollan. Men eftersom det ännu inte hunnit gå en vecka sedan dess får vi inte svaret på om våren är här förrän på fredag.

Men nu över till det viktiga, nämligen: När kommer vårvädret? Tyvärr kommer du att få hålla ut några dagar till. Onsdagen kommer dras med mulet väder och en medeltemperatur på mellan fyra och sju plusgrader. Under natten drar ett nederbördsområde in över Skåne och det kommer hålla i sig en bit in på torsdagen.

– En del moln stannar kvar och temperaturen blir som på onsdagen, säger Max Lindberg Trotz, meteorolog på SMHI.

Fredagen då? Möjligen lite mindre mulet än torsdagen, och som lök på laxen kan det bli minusgrader under natten.

– Men temperaturen hoppar upp igen under lördagen och det blir ungefär fyra till fem plusgrader.

Så kommer äntligen söndag.

– Söndag ser ut att bli en ganska fin dag med klart väder i södra Skåne och uppemot tio plusgrader mitt på dagen.

Värmen verkar dessutom hålla i sig hyfsat.

– Den milda luften ser ut att hålla sig kvar med i alla fall åtta till nio plusgrader på måndagen och tisdagen också. Men det är långt kvar dit, vi får se när vi närmar oss, säger Max Lindberg Trotz.