Ann-Louise Hanson stöttas av dottern på scen

Fakta

Ålder: 74 (fyller 75 den 4 april).

Bor: Lägenhet i Täby och hus i skärgården.

Familj: Maken Bruno Glenmark, 80, döttrarna Jenni, Jessica och Josefin. Sju barnbarn i åldrarna 6–24 år.

Bakgrund: Sångdebuterade vid sex års ålder och fick skivkontrakt som 15-åring. Genombrottet kom med låten "Är du ensam i kväll?" 1961, en svensk version av Elvis Presleys "Are you lonesome tonight?". Hon har sjungit in över 600 låtar, deltagit tolv gånger i Melodifestivalen och haft 50 låtar på Svensktoppen. På cv:t finns visturnéer med Fredrik Åkerström och Cornelis Vreeswijk, en roll i musikalen "Cats" på Cirkus i Stockholm och 20 års samarbete med Siw Malmkvist och Lill-Babs.

Aktuell: Tävlar med bidraget "Kärleken finns kvar" i Melodifestivalen lördag den 23 februari.