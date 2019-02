Tung tragik i skildring av USA:s infödda

Fakta

... användningen av ordet "indian":

– Det är komplext. Min far växte upp i en generation som reclaimade ordet indian. Det var det enda man visste att man kan kunde kalla sig. Under medborgarrättsrörelsen blev det "amerikanska indianer", under 1990-talet "infödda amerikaner". Den samtida termen är "infödda" kort och gott, men de som är hard core skulle säga "säg bara namnet på min stam". Men om man inte kan det? I boken använder jag "indian" eftersom det fortfarande används av de infödda själva.

TT: Vad säger du?

– Infödda.

...om president Donald Trump:

– Han har ingen respekt för de inföddas kultur. Han är den värste sedan president Andrew Jackson som han hyllar. Om man googlar vad Jackson sade om de infödda är det så illa att det nästan inte går att skriva.