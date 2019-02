Blood Orange och Yung Lean till Way Out West

Way Out West har släppt 19 nya artister till festivalen som hålls i början av augusti i Göteborg. Artisterna Cardi B, The Cure och Stormzy är redan klara och på torsdagen tillkännagavs att även sångaren och låtskrivaren Blood Orange och hiphopartisten Yung Lean deltar.

På programmet står också den franska popartisten Christine and The Queens och Stereolab från Storbritannien bland många fler.

Totalt kommer över 120 artister att uppträda under den tre dagar långa festivalen, enligt arrangören.