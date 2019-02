HV71 förstärker med två spelare mitt under det pågående slutspelet i SDHL. Inför den fjärde kvartsfinalen mot Leksand tar klubben in 17-åriga centern Lina Ljungblom. Ljungblom kommer senast från Skövde och har spelat sju a-landskamper. HV71 plockar även in den amerikanska forwarden Michelle Greeneway. Kontrakten sträcker sig säsongen ut.