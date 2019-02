Major Lazer-stjärnan spelar i Helsingborg

Den nya festivalen Bayside lägger fler namn till listan över artister som kommer att spela i Helsingborg i juli. Nu är det klart att Major Lazer-stjärnan Jillionaire, popbandet Mares och dj:n Eka Scratch kommer att gästa Pixlapiren. Jillionaire flygs in från Miami med hits som "Lean on", "Light it up" och "Cold water" och kommer att spela på lördagen, skriver festivalen i ett pressmeddelande.

Det är arrangörerna bakom Brännbollsyran i Umeå som ligger bakom Bayside, som arrangeras för allra första gången den 12–13 juli. Huvudnamn är rapparen Macklemore, som gör sin enda Sverigespelning på festivalen. Även svenska akterna Movits, Fricky och Panda Da Panda är klara för Bayside.