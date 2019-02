Hur många människoliv hade inte kunnat räddas om Sverige haft en human och tolerant narkotikapolitik?

Kriget mot knarket döms nu världen runt ut av allt fler organisationer och enskilda aktörer. I en rapport från 2018 förespråkar det 177 organisationer starka och internationellt fristående nätverket för narkotikafrågor (IDPC) en mer human narkotikapolitik, med fokus på att minimera narkotikans skadeverkningar snarare än att förbjuda narkotikan. I Sverige råder emellertid fortfarande en orealistisk nollvision om ett narkotikafritt samhälle. Men borde inte alla, politiker likväl som allmänhet, vid det här laget veta att kriget mot knarket aldrig kommer att vinnas?

I Sverige, där du kan dömas till fängelse om du är påverkad av eller innehar narkotika, låg den narkotikarelaterade dödligheten (enligt Folkhälsomyndighetens senaste mätning) på drygt 900 personer. Enligt EU:s narkotikabyrå (EMCDDA) är de svenska dödstalen per miljon invånare över 20 gånger högre än Portugals, ett land där innehav av narkotika och andra former av droger för eget bruk avkriminaliserades 2001. Per miljon invånare intar Sverige, bland EU:s 28 medlemsländer, en icke-hedrande andraplats av de som dör till följd av en överdos. Räknar vi på det skulle vi i Sverige (med en drogpolitik liknande Portugals) kanske kunna rädda över 800 människoliv årligen, liv som idag helt i onödan går till spillo på grund av repressiv och restriktiv narkotikapolitik.

Tar vi steget fullt ut och legaliserar alla droger, där försäljningen då bör ske under kontrollerade former (typ på apotek för lättare droger samt på vårdinrättningar med injiceringsrum och vårdpersonal närvarande för de tyngre drogerna), kommer samhället få skörda än större vinster. Genom att sluta åtala och straffa de som brukar narkotika kan vi frigöra resurser inom både åklagarmyndigheten och domstolsväsendet, samtidigt som polisen får tid över till att jaga riktiga brottslingar. Eftersom narkotikahandeln enligt polisen är en av huvudorsakerna till de senaste årens många dödsskjutningar i Sverige kan vi dessutom, genom en legalisering och en statligt reglerad försäljning av narkotika, skära ned på antalet skjutningar och frånta de kriminella gängen betydande inkomstkällor. Pengar som idag göder den organiserade brottsligheten kan härigenom istället och välbehövligt komma den svenska statskassan till godo.

Tittar vi på skadeverkningar på det individuella planet och för samhället som helhet bör vi kanske ha i åtanke att den lagligt sålda alkoholen är den dödligaste av alla droger vi har i dag. Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister inträffar cirka 2 000 alkoholrelaterade dödsfall i Sverige varje år. Enligt en del forskare inom området är alkohol skadligare än såväl kokain, heroin eller cannabis/hasch (som bedöms vara en av de minst farliga drogerna). Ändå anses det i vårt svenska samhälle vara fullt acceptabelt att supa ner sig regelbundet, men högst suspekt och tillika kriminellt att vid enstaka tillfällen röka lite cannabis i glada vänners lag.

Tala om unken dubbelmoral!

Yogi Andersson