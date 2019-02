Under en period i mitt liv reste jag med buss till olika städer i Europa. En bussresa kan vara ett mycket behagligt sätt att ta sig fram. Man kan sitta avslappnad i en skön fåtölj och läsa eller prata med medresenärer eller lyssna på kunniga reseguider. Det som möjligen kan störa, är det som på tyska heter ”Stau” – det vill säga stopp i trafiken.

Första gången jag upplevde ett sådant, när bussen stått stilla i en timslång kö, föreställde jag mig att man skulle komma fram till en olycksplats med massor av bilvrak och utryckningsfordon. Ingetdera syntes. Endast några röda koner och en vägbom framför ett smärre vägarbete.

Ytterligare flera upplevda trafikstockningar, med mycket tid att fundera över fenomenet köbildning, har fått mig att inse att problemet inte är så svårförståeligt: En motorväg – och föralldel även en vanlig väg – består av ”fartsträckor” och ”flaskhalsar”.

Flaskhalsarna kan vara vägarbeten, korsningar, trafikljus eller annat form av hinder. Om vi har en väg med, låt oss säga tre filer, där trafiken flödar med fullt utnyttjad kapacitet, kan vi kanske ha ett flöde på 60 bilar per minut. Hindret, som kan vara ett avsnitt med endast två filer, släpper igenom 40 bilar per minut. Skillnaden, det vill säga 20 bilar per minut, tvingas bilda en kö. Kön växer hela tiden med 20 bilar per minut och ökar kontinuerligt tills tillströmningen minskat så mycket att den kommit i nivå med avflödet.

Om man funderar en stund kommer man på åtminstone två saker. För det första: Hastigheten på fartsträckan har ingen betydelse för den totala restiden. Det är kapaciteten vid flaskhalsen som är den avgörande faktorn. Visserligen kan man med lite aggressiv körning komma lite längre fram i kön – på bekostnad av andra medresenärer – men den genomsnittliga restiden förändras inte.

För det andra: Ska vi eliminera köbildningen måste man öka kapaciteten i flaskhalsen (till exempel genom att höja hastigheten) eller minska kapaciteten på fartsträckan (till exempel genom att sänka hastigheten).

Det säger sig själv att det inte låter sig göras. Ingen politiker eller annan ansvarig för trafikverksamheten skulle våga komma med ett sådant direktiv. Troligen har man inte ens tänkt tanken.

Det paradoxala är alltså att allt som underlättar trafikflödet på fartsträckorna – höjd hastighet, fler filer eller olika restriktioner för den tyngre trafiken, tenderar att accentuera problemen på våra vägar – åtminstone när det gäller köbildningsfenomenet. Vad skall man således göra? Svaret ger sig självt: Förbättra situationen vid flaskhalsarna, minska hastigheten i rusningstrafiken, försök få arbetsgivare och transportfirmor att schemalägga på ett för trafiken gynnsamt sätt och framför allt: se till att tågtrafiken fungerar!

Herbert Björnståhl

Linderöd