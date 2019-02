Oatly hyllas som ett av världens tio mest innovativa företag

Svenska Oatly, med produktion i Landskrona och huvudkontor i Malmö, slår jättar som Apple, Alibaba och Domino när affärssajten Fastcompany rankar världens mest innovativa företag.

Listan toppas av Meituan Dianping, en kinesiskt techplattform som sysslar med bokningar av bland annat hotell och flygbiljetter.

På en niondeplats på topp 50-listan stoltserar Skåneföretaget Oatly.

I nomineringen står att Oatly troligen var ett av de mest hajpade matbolagen under 2018. Att företaget grundades 1994, men att havredrycken lanserade i USA först 2016 och att det då blev en sensation.

Under 2017 smög Oatly in på ett tiotal kaffebarer i New York för att på ett år finnas på 1000 kaffebarer i hela USA.

Idag finns havremjölken på 2500 kaféer och 1500 mataffärer.