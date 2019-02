Flygskam kan få oss att flyga i smyg

Fakta

Totalt motsvarade växthusgasutsläppen från svenskarnas flygresor 2017 cirka 10 miljoner ton koldioxid – ungefär lika mycket som utsläppen från alla personbilar i Sverige. Privatresorna står för fyra femtedelar, och tjänsteresorna för en femtedel.

Sedan 1990 har utsläppen från svenskarnas flygande ökat med 47 procent, men sedan år 2000 har ökningen planat ut.

Svenskars utsläpp är också fem gånger större än det globala genomsnittet – 1,1 ton koldioxid per person under 2017, mot snittet globalt på 0,2 ton per person.

Samtidigt pekar rapporten på att våra koldioxidutsläpp måste minska rejält för att komma i närheten av de globala klimatmålen om en uppvärmning på 2 grader.

Källa: Jörgen Larsson och Anneli Kamb, Chalmers tekniska högskola