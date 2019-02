Sport

Fredricsons hästar isoleras efter virussmitta: ”Jätteobehagligt”

Guldhästen All In och två andra topphästar i Peder Fredricsons stall är just nu isolerade efter helgens tävling i Norge där en häst på misstänks ha burit på ett smittsamt virus.

Flera hästar i Sverige har dött av smittan, och nu tar Grevlundagården till åtgärder för att skydda stjärnorna i stallet.

Peder Fredricson och All In jublar efter EM-triumfen 2017. Bild: MATHIAS BERGELD – Det är jätteobehagligt verkligen, säger Jenny Talinsson som är stallchef på Grevlundagården där Peder Fredricson och Lisen Bratt Fredricson bor och driver sitt tävlingsstall.