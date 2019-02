"Jag vill att folk ska må bra"

En kärleksfull uppväxt är hemligheten bakom Colin Nutleys må bra-filmer. Helst vill 75-åringen regissera ända tills han stupar. Ändå drömde han inte om att bli regissör. – Saker och ting bara händer i livet.

Colin Nutley är en av våra mest produktiva filmregissörer. Just nu aktuell med tv-serien “Bröllop, begravning och dop” i TV4, men det är med filmen “Änglagård” från 1992 som han har skrivit in sig i svensk filmhistoria. Filmen är en av de mest sedda svenska filmerna genom tiderna och förärades bland annat med två Guldbaggar för bästa film och bästa regi.

– För en person vars drivkraft är att berätta historier är det självklart stort att lyckas beröra folk. “Änglagård” är en del av mitt liv och mycket viktig för mig, säger Colin Nutley i sitt hus på Ekerö.

Inne i vardagsrummet blänker tända ljus medan snön ute bildar “ett typiskt svenskt vinterlandskap”, som han säger på brittisk engelska. Filmen lovordades för dess skildring av den svenska folksjälen. Inte utan att man kan undra vad en 48-årig britt visste om den svenska folksjälen.

– Jag blir berörd när folk säger att jag är regissören som bäst lyckats beskriva den svenska folksjälen, men jag har inte sagt det själv. Jag uppfattar fortfarande mig själv som en “outsider” här. Men för mig är människor det viktigaste. Jag älskar människor! Jag tillbringade mycket tid med människor och lyssnade på historier om Sverige.

Han menar att både “Änglagård” och “Änglagård – andra sommaren” är berättelser om vanliga människor i ett somrigt Sverige utanför Stockholm. Men delvis också om hans uppväxt.

Colin Nutley är uppvuxen i Gosport strax utanför hamnstaden Portsmouth i England i en tid präglad av andra världskriget. Folk var lyckliga över att ha överlevt kriget, alla pratade med alla överallt och var trevliga och varma. Familjen med mamma (hemmafru), pappa (byggnadsarbetare) och en tre år äldre storebror levde vägg i vägg med farbrodern och hans familj. En stor och kärleksfull familj. Detta präglar hans filmer, framhåller han.

– Vi hade nog med krig och elände under min uppväxt. De flesta av mina filmer har ett gott slut. Jag vill att folk ska må bra och är inte det minsta intresserad av filmer som gör folk deprimerade.

Mamman började jobba på ett konditori för att finansiera Colins studier till designer. Inte för att detta var hans stora dröm. Men han var bra på att måla och folk tyckte att han borde bli designer.

– Jag drömde inte heller om att bli regissör. Saker och ting bara händer i livet.

Bland de största händelserna finns antagligen inspelningen av den svenska filmen “Black Jack” 1990. Det var då han träffade och arbetade med Helena Bergström. Efter filmen åkte de hiss, bara de två. En hisnande färd under vilken hon berättade att hon var kär i honom.

– Jag hade panik när det hände. Mitt liv innan jag träffade Helena var fint. Jag var gift och hade en son. Men sedan jag träffat Helena kände jag att jag inte kunde leva utan henne vid min sida. Det var smärtsamt med skilsmässan, men jag var tvungen att följa mitt hjärta.

De kompletterar varandra på många sätt, men är också väldigt olika och Helena kan irritera sig på honom.

– Jag har aldrig i mitt liv satt på en dator, aldrig! Jag vill göra saker på mitt sätt. Så jag talar inte svenska trots alla år i Sverige – sorry for this. Och jag har ingen tidsuppfattning. På ett sätt är det nog bra för jag blir aldrig stressad, men det kan reta gallfeber på Helena. Vår relation kan vara stormig ibland, men det är naturligt efter så många år tillsammans.

Hur är du som person?

– Rätt tråkig, tror jag. Jag gillar att göra vanliga saker som att påta i trädgården eller titta på fotboll, framför allt när Arsenal spelar! Det är mitt sätt att glömma världen. Men jag är också social och älskar att vara med människor och prata om livet. Annars skulle jag inte göra den typen av filmer som jag gör.

Nu har han regisserat i runt 45 år – utan att tröttna eller vilja pensionera sig.

– Jag älskar det! Det är roligt att vara med en grupp människor. Och berättelser har jag så det räcker för tre liv! Att regissera är inte ett jobb som man lämnar och går i pension från. Det är ett jobb som man håller på med tills man stupar.

Därmed inte sagt att han är rädd för döden.

– Jag är inte rädd för min egen död. Jag har jobb och familj och hinner inte tänka på det så mycket. Men jag hade svarta tankar när Rikard (Wolff) gick bort, han var som familj för oss.

– Min drivkraft att göra film är inte viktigare än min familj. Film är bara jobb. Familjen är alltid det viktigaste i livet för mig, säger Colin Nutley. TT

Colin Nutley

Aktuell: Fyller 75 år den 28 februari 2019.

Gör: Regissör.

Familj: Gift med skådespelaren Helena Bergström. Barnen Molly, 23, Tim, 21, och från tidigare äktenskap Daniel, 35 år.

Bor: Hus på Ekerö och en lägenhet i centrala Stockholm.

Så firar han födelsedagen: “Det blir inget stort, under min uppväxt var födelsedagar inget viktigt om du var man. Antagligen blir det en lugn middag med familjen.”

Om att fylla 75: “Jag känner mig som 45, kanske för att jag har en så ung familj.”

Bästa sättet att varva ned: “Att göra enkla saker som att klippa gräs i trädgården eller kolla på en fotbollsmatch gör mig lycklig.”

Kärlek: “En utfästelse – som den jag har med Helena. Utan henne är jag ingenting. And that is love.”