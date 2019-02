"Green book" – verkligen? Oscarsgalan slutade i ett antiklimax då priset för Bästa film ropades ut av Julia Roberts. Spike Lee blev så upprörd att han vilt gestikulerande försökte lämna auditoriet, men tvingades tillbaka till sin plats. Jordan Peele, regissören bakom "Get out", markerade med att inte klappa.

Peter Farrellys film har kritiserats för att vara ett mjäkigt och förenklat feelgooddrama om rasismen i Södern på 1960-talet. Ett år då andra filmer med afroamerikanska teman, Ryan Cooglers "Black Panther" och Spike Lees "BlacKkKlansman", hade chansen stack vinsten i mångas ögon. Mångfalden i nomineringarna är säkerligen en effekt av att Oscarsakademin de senaste åren valt in tusentals nya medlemmar, många av dem utlänningar och många av dem från etniska minoriteter – även om Akademin, bestående av närmare 8000 filmarbetare fortfarande är övervägande vit och manlig.

I "Green book", baserad på verkliga händelser, gestaltar Viggo Mortensen en hårdför chaufför åt pianovirtuosen Donald ”Don” Shirley (Mahershala Ali) på hans konsertturné 1962 för en helvit publik i det segregerade Södern. Det är en feelgoodfilm med ett sockervadderat budskap, av den typ som bara kanske amerikaner helt kan omfamna. En konventionell studiofilm av det slag som brukade dominera Oscarsgalorna förr i tiden; den senaste åren har istället mer vågade verk premierats, bland annat independentfilmer som "Moonlight".

Men den verkliga skandalen är att mexikanska "Roma" förbigicks, även om Alfonso Cuaróns filmiska mästerverk visserligen vann statyetter för Bästa regi, Bästa foto och Bästa icke engelskspråkiga film. "Roma" är den film som kommer att skrivas in i historieböckerna från år 2018, och hade även kunnat göra ett starkt politiskt avtryck i en tid när Trump vill bygga sin mur mot Mexiko, då den lyfter fram vardagslivet på andra sidan gränsen.

Det är dessutom en film som hyllar en närmast osynlig grupp i Hollywood, fattiga, hushållsarbetande kvinnor, vilket också regissören Alfonso Cuarón tryckte på i ett av sina tre tacktal. "Roma" skildrar hembiträdet som han växte upp med i sin familj i Mexico City på 70-talet. Medan afroamerikanska teman blivit allt vanligare på Oscarsgalan är latinos fortfarande en märkligt förbisedd grupp av Hollywood, trots att de utgör den största minoriteten i USA.

Mexikanen Alfonso Cuarón, sedan länge en av Hollywoods mest uppburna regissörer, skojade också om den isolationistiska synen på film i Hollywood där bara engelskspråkigt räknas och resten pressas in i en liten kategori som få bryr sig om.

– Jag växte upp med utländska filmer och lärde mig så mycket av dem, filmer som... "Citizen Kane", "Hajen" och "Gudfadern".

Kanske sågs svartvita "Roma" som lite för långsam och för arthouse för att vinna Bästa film, men kanske föll den bort av branschpolitiska skäl: "Roma" är producerad av Netflix, och fick bara en begränsad visningsperiod på biograferna. Att strömningsjätten pumpar ut filmer direkt på nätet ses som ett hot mot hela filmbranschens ekosystem, där biofönstret premieras.

Tv-sändningen, då? Oscarsgalan ville i år tänka om och tänka nytt, för att vända den nedåtgående trenden vad gäller tittarsiffror, inte minst bland yngre. Kortare gala. Färre tv-sända priser. En flirt med en bredare publik genom en ny kategori, Popular film award.

Men alla dessa nymodigheter har väckt ilska bland Akademin och i slutändan blev det i mångt och mycket samma gamla vanliga gala. Något mer slimmad i alla fall, allt klockade in på tre timmar och en kvart. Trevligt för oss på denna sidan av Atlanten som följde sändningen natten till måndagen, men när allt packades så hårt försvann också utrymme för skämt och roliga utvikningar i tacktalen (de borde istället förbjuda folk att tacka alla de känner, inklusive sina nästkusiner).

Det brände till då och då. Riktigt plakatpolitiskt blev det när Spike Lee tog emot sin första Oscar någonsin – ja, faktiskt – för Bästa manus efter förlaga ("BlacKkKlansman") – och berättade om sin släkts slavhistoria och uppmanade alla att rösta på kärlek istället för hat i presidentvalet år 2020. President Trump svarade med ett tweet efter galan att han minsann, har gjort mer för svarta amerikaner än någon annan president.

För första gången sedan 1989 fanns det ingen konferencier, på grund av att ståuppkomikern Kevin Hart fick kicken för några veckor sedan då det uppdagades att han hade gjort homofoba utfall på Twitter.

Det betydde att det saknades en öppningsmonolog, det inslag som annars brukar vara den stora, ibland enda, behållningen; det som ger galan stadga och själ. Queen, förstärkta av sångaren Adam Lambert, inledde istället galan med ett par låtar – "We will rock you" och "We are the champions". Den yngre publiken lär ha stängt av redan när gråburrige Brian May i sneakers (glömde han tofflorna hemma?) "rockade loss" vid scenkanten. Men det var i alla fall föredömligt kort och inte alls lika katastrofalt som det ökända öppningsnumret just 1989 då Rob Lowe och Snövit sjöng duett , med dansande möbler som uppbackning.