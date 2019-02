Tillsammans med likasinnade regimer i regionen utgör Venezuelas makthavare ett hot mot såväl regional som internationell fred och säkerhet. Det skriver Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson för Moderaterna.

Sammandrabbningar vid Venezuelas gränser har resulterat i dödsfall och många skadade. Mat och medicin förhindras komma in i landet. Den allvarliga utvecklingen har under de senaste veckorna väckt stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands.Två plågsamma decennier av vanstyre och förtryck under devisen ”2000-talets socialism” måste få ett slut.

När Aleksander Solzjenitsyns Gulagarkipelagen gavs ut 1973 fick folk i västvärlden på allvar upp ögonen för de brott som skedde i Sovjet. Ingen anständig politiker kunde längre försvara övergreppen mot de mänskliga rättigheterna som systematiskt ägde rum på den andra sidan järnridån.

Revolutionsromantiken levde emellertid kvar inom den svenska och europeiska vänstern. Mest påtagligt i relationen till Kuba där det snarare hörde till vardagen att umgås vänskapligt med landets ledare. Demokratin och rättsstatens principer fick stå åt sidan.

Nu puttar åter en auktoritär socialistisk regim ett land över ruinens brant.

Trots enorma naturtillgångar står butikshyllor tomma runt om i Venezuela. En betydande del av befolkningen – det handlar om miljoner – har flytt landet som idag räknas till ett av de farligaste i världen. De som protesterar mot vänsterregeringens vanstyre riskerar att mördas eller arresteras av landets säkerhetsstyrkor. Hundratals personer är godtyckligt fängslade. Det rapporteras om tortyr och sexuellt våld. Människorättsaktivister, oppositionspolitiker och journalister attackeras.

Det presidentval som regimen i Venezuela iscensatte i maj utan oppositionens medverkan saknar demokratisk legitimitet. Det var varken fritt eller rättvist. Venezuela behöver en regering som representerar folket.

Därtill kommer de regionala och internationella aspekterna som blivit tydliga under den rådande krisen.Tillsammans med likasinnade regimer i regionen utgör Venezuelas makthavare ett hot mot såväl regional som internationell fred och säkerhet. President Nicolás Maduro främjar en ordning där Ryssland, Kina, Iran och andra auktoritära staters inflytande i Latinamerika ökar genom handelsrelationer präglade av olja och vapen. Grundproblematiken är densamma som under kalla krigets dagar. Länder som styrs genom centralplanering för en aggressiv politik gentemot grannländerna och omvärlden.

Förtrycket i Venezuela får inte mötas av undfallenhet. Sverige måste tillsammans med likasinnade och allierade utgöra en tydlig röst för en demokratisk förändring. I tider när auktoritära krafter vinner mark runt om i världen måste alla anständiga politiska krafter i den fria världen stå upp för den liberala demokratin och en internationell ordning grundad i folkrätten. EU har gett Maduro ytterligare tid för att kunna backa och avgå som president. Det kan visa sig problematiskt. Han kommer att göra allt för att bita sig kvar vid makten. Därför krävs att Sverige tillsammans med resten av EU visar fasthet och tydlighet.

Nationalförsamlingen är den enda politiska institution i Venezuela som är utsedd på ett politiskt korrekt sätt. Maduro har förrått sitt folk och förstört sitt land. På andra sidan står talmannen Juan Guaidó, oppositionsledaren som försvarar Venezuela.

Maktkampen i Venezuela handlar inte om två parter i en konflikt. Det handlar om folket kontra förtrycket. Frihet mot socialism. Internationellt görs försök med kontaktgrupper och medling. Men Sveriges och EU:s stöd kan bara ges till en sida.

Ingen tvekan får råda om var Sverige står i den kraftmätning som pågår i Venezuela.

Hans Wallmark

Hans Wallmark är riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Moderaterna.