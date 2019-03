Rocken lever i Lund

Rocken kommer aldrig att dö – den lever och frodas. Och musikscenen i Lund är i allra högsta grad vid liv. Det hälsar Arvid Malm som släppte sitt första album i höstas och har mer på gång i vår.

Arvid Malm tar en paus från repetitionerna inför årets spex på Spyken - det traditionsenliga ”Spyxet” – för att prata musik.

Musik har alltid funnits omkring honom. Med en pappa som spelar 20-talsjazz och en mamma som sjunger i kör och spelar flöjt, låg det nära till hands att börja spela själv.

– När jag var nio började jag spela gitarr. Pappa skrev ut några ackord från datorn och jag satt på mitt rum och lärde mig, berättar han.

Sedan dess har han fyllt på med instrument: trummor, bas, piano och cello. Redan på mellanstadiet spelade han i band och så småningom började han skriva egen musik.

Han fastnade tidigt för Green Day, men halkade snabbt in på klassisk rock och även metal. Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd, Queen och Beatles är några av de grupper han lyssnat mycket på.

– Jag lyssnar även på funk, r'n'b, soul och blues. Men det som ligger mig varmast om hjärtat är rockmusiken. Jag gillar gör-det-själv-tanken: strunta i systemet, eller vad andra tycker. Viktigast är att musiken kommer från hjärtat.

När det var dags att välja gymnasium tvekade han aldrig.

– Jag har lärt mig så otroligt mycket. Och här har jag fått tillgång till en studio. Det är bra stämning och fantastiska lärare. Om man är motiverad och intresserad av musik så är Spyken en väldigt bra start.

Det var med hjälp av skolans studio som Arvid i höstas satte samman sitt första album ”But When it all Narrows Down” där han spelar alla instrument själv. Albumet finns på Spotify under namnet ”Malm”.

Texterna har ofta en allvarlig underton och kan vara dystopiska, menar han, men de står i kontrast till musiken som det finns ett groove i, och som man kan digga till. Tillsammans bildar de en enhet, som kan vara tröstande i en värld som är svår att navigera i, förklarar han.

– Jag vill göra musik som folk kan tycka om, men jag vill också att musiken ska tillföra något nytt. Jag vill visa att tyngre rock inte bara är oväsen.

Arvid tycker att Lund är en perfekt stad för den som är intresserad av musik. Och han ser ingen risk att rockscenen ska försvinna. Däremot ser han utvecklingsmöjligheter.

– Det finns de som säger att rocken är död - men det stämmer inte. Det är bara det att vi inte får så mycket rampljus. Kultur och musik kommer alltid att finnas i Lund – det ligger i Lunds aura att vara en kulturstad.

När han spelar sin musik live tar han med sig två andra spykister: Tobias Gummeson på bas och William Friman på trummor.

– Att spela live är bästa sättet att nå ut. Det är en obeskrivlig känsla när gränsen mellan publik och musiker suddas ut, säger han och nämner Hemgården som en viktig plats för Lunds musikälskare.

Nu går han sista terminen på Spyken. Vad som händer efter studenten är ett oskrivet blad. Men en sak är säker:

– Jag kommer att fortsätta att skriva och producera musik. Målet är att ha kul med musiken. I framtiden kommer jag att jobba med musik och kultur på ett eller annat sätt, säger Arvid Malm.