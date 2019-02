Sverige

Solsystemets mest avlägsna objekt upptäckt?

Astronomer har hittat ett tidigare okänt objekt långt bortanför Pluto. Himlakroppen, döpt till Far Far Out, tros vara den mest avlägsna som hittills har upptäckts i vårt solsystem. Med lite tur kan den ge forskarna ledtrådar i jakten på något betydligt större – en nionde planet som en del tror lurar någonstans där ute.

Det var när ett snöoväder slog till mot Washington D C i USA och astronomen Scott Shepard inte kunde hålla ett planerat föredrag, som han riktade sitt teleskop mot solsystemets ytterkant i stället.