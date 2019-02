Stort utbud av nybyggda lägenheter

Den som letade lägenhet under januari hade totalt sett mer att välja på än ett år tidigare. I hela Sverige fanns det drygt 39 000 lägenheter till salu under månaden, jämfört med 38 000 under januari 2018, visar statistik som banken SBAB tagit fram med hjälp av Booli.

Främst var det utbudet av nyproducerade lägenheter som stod för ökningen I januari 2019 fanns det 20 815 nya lägenheter till salu mot 19 016 året före. Av dessa fanns 67 procent i storstadsregionerna.

Utbudet av begagnade lägenheter minskade däremot från 19 753 till 18 222.