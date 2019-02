The Offspring har spelat in nästa album

Det amerikanska punkrockbandet The Offspring är klara med inspelningen av sitt efterlängtade tionde album, rapporterar NME . Bandets gitarrist Kevin "Noodles" Wasserman avslöjade nyheten i en kommentar till ett fan på Instagram.

"Albumet är klart. Vi arbetar nu med att få ut det till fansen. Håll er uppdaterade", skrev Noodles.

The Offspring bildades 1984 men det var först tio år senare som bandet fick sitt stora genombrott med albumet "Smash". Under andra halvan av 90-talet spelades The Offspring mycket både på radio och på MTV i USA. Bandets popiga punkrock gick hem hos fans i alla läger. 1998 släppte de sitt mest framgångsrika album, "Americana", som innehåller låten "Pretty fly for a white guy".

The Offsprings senaste studioalbum "Days go by" släpptes 2012 och sedan dess har det kommit två singlar, den senaste, "Down", släpptes 2018.