Vändpunkt ställer upp i EU-valet

Det nybildade partiet Vändpunkt har nu fått in mer än 1 500 namnunderskrifter, vilket innebär att partiet får ställa upp i EU-valet den 26 maj. – Jag känner mig verkligen positiv nu, säger talespersonen Carl Schlyter till TT.

Totalt 50 kuvert med 600 underskrifter kom in till partiet under tisdagen.

– Vi har nu fått in 2 093 namnunderteckningar som vi bedömer är godkända och kompletta, och vi förväntar oss att ännu fler kommer in under morgondagen, säger Carl Schlyter som i januari lämnade Miljöpartiet i protest mot regeringsuppgörelsen mellan MP, S, C och L.

Partiet Vändpunkt lanserades för knappt två veckor sedan och satte då även upp som mål att samla in 500 000 kronor för att kunna trycka upp valsedlar och ha råd att genomföra en valkampanj.

Ytterligare ett mål som Schlyter och hans partikollegor kunde bocka av på tisdagen.

– Vi har fått nästan allt gratis på grund av att folk har ställt upp och jobbat frivilligt. Alla de krav vi hade för att kunna kandidera för EU-valet är nu uppnådda.

TT: Hur ser du på era chanser att komma in i parlamentet?

– Jag känner mig verkligen positiv nu, även om man inte ska underskatta svårigheterna. Men herre gud det vi gör nu är en minimal utmaning jämfört med den omställning vi behöver göra, säger Carl Schlyter.

Vilka som blir partiets kandidater till Europaparlamentet är inte beslutat än.

Flera avhoppade miljöpartister står bakom partiet, bland andra de tidigare riksdagsledamöterna Carl Schlyter, Valter Mutt och Annika Lillemets. Nyligen lämnade också EU-parlamentarikern Max Andersson Miljöpartiet för Vändpunkt.

Partiets viktigaste frågor är klimat- och miljöpolitik och att minska ekonomiska klyftor.