Skivbutik blev av med alla Beatlesplattor efter inbrott

Beatles-, David Bowie- och Fleetwood Mac-skivor blev bytet när någon bröt sig in i skivbutiken på Lilla Torg. Nu hoppas ägaren på kundernas hjälp att återställa sortimentet.

Vid inbrottet krossades glasrutan på butikens dörr. Bild: Henrik Källviks

Det var under natten till måndagen som någon eller några bröt sig in genom glasdörren som leder in till Lilla Torgs Seriemagasin. Med sig fick de uppskattningsvis 70-80 vinylskivor och ett antal serieböcker och album.