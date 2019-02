The White Buffalo och Christian Kjellvander till Solhällan i sommar

The White Buffalo, Justin Townes Earle och Christian Kjellvander. Musikscenen Solhällan i Löderup på Österlen kan nu presentera sina första bokningar för sommaren.

Det var 2016 som Folk å Rock-ägaren Kenneth Ovesson köpte den gamla dansrotundan Solhällan i Löderup för att förvandla den till en ny skånsk musikscen.

Musikbokningarna är i samma anda som på Folk å Rocks scen i Malmö och förra sommaren spelade bland andra Sam Outlaw, Doug Seegers, Nisse Hellberg, Nicole Atkins, Dylan LeBlanc, Torsson, Whitney Rose och Mats Ronander på Solhällan.

Nu börjar sommarens musikprogram falla på plats och Dygnet Runt kan idag avslöja fyra av artisterna som kommer att stå på Solhällans scen i sommar.

När Kenneth Ovesson förra året bokade The White Buffalo till Folk å Rock slutade det med att biljetterna sålde ut så snabbt att konserten flyttades till KB och sålde ut även där. Huvudanledningen är att tv-serien ”Sons of Anarchy” har haft med flera av The White Buffalos låtar och därmed fått upp intresset för Los Angeles-sångaren. Nu är Jake Smith, som är The White Buffalos riktiga namn, på väg tillbaka och denna gång blir det en konsert på den österlenska landsbygden den 7 juli.

Om man är son till alt-countrylegendaren Steve Earle och har blivit döpt efter Townes van Zandt har man mycket att leva upp till. Amerikanske sångaren Justin Townes Earle har besökt Malmö flera gånger under sin karriär, men i Löderup har han aldrig spelat. Det kommer att ske i sommar när Earle intar Solhällans scen den 16 juni.

Svenske Christian Kjellvander bodde i flera år i Rynge utanför Ystad. I sommar återvänder han till trakterna för en konsert på Solhällan den 27 juli. Kjellvander släppte i höstas albumet ”Wild hxmans” och kvällen på Solhällan kommer att innehålla fler band som ännu inte är helt spikade.

Den 6 juni är det dags för den årliga nostalgitrippen i Löderup. Då brukar det arrangeras utställning av veteranfordon och motorcyklar. De senaste två åren har Jalle Olssons Rock’n’Roll Quartet spelat på Solhällan i samband med det, men den här gången blir det en lite annan inriktning i form av jämtländska folkmusikgänget Hoven Droven.

Resten av sommarens program på Solhällan presenteras senare i vår.