Tidigare The Cure-trummis död

Den brittiske musikern Andy Anderson har avlidit. Han är mest känd för att ha spelat trummor i The Cure några år på 1980-talet och han var med och spelade in albumen "Japanese whispers" och "The top".

Han har också spelat som studiomusiker med en mängd olika artister, som Iggy Pop, Hawkwind och Edwyn Collins.

Häromveckan berättade Anderson i ett inlägg på Facebook att han drabbats av obotlig cancer, och han uppmanade sina följare att ta det lugnt och att vara positiva.

The Cures tidigare originalmedlem Lol Tolhurst skriver om sin forne kollega på Twitter

"Andy Anderson var en sann gentleman och en stor musiker med ett sinne för humor som han hade kvar in i det sista. Vi är välsignade som har fått känna honom".

Andy Anderson blev 68 år.