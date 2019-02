Elina Pahnke ser Colin Nutleys tv-serie "Bröllop, begraving & dop" som är så intrigtät att tittarna blir blasé inför alla avslöjanden.

”Skulle han ramla ut från kistan?” Helena Bergström tittar in i kameran. Varför vet ingen. Det är inte som att "Bröllop, begravning & dop", Colin Nutleys nya drama-serie på TV4 Play och C More, saknar övertydlig dramatik. Ändå ska den ständige huvudrollsinnehavaren Helena Bergström kommentera händelserna som fortlöper i detta osannolika queer-drama i ett gäng osammanhängande klippbilder där hon på solokvist gör komik av varenda tragedi. Att det sker en begravning avslöjas redan i titeln, vad som däremot väntar tittarna är fullspäckade sekunder så intrigtäta att tittaren till slut blir blasé inför alla avslöjanden. I tv-serien som redan setts av 1,5 miljoner tittare ska Meja (Molly Nutley) gifta sig med Sunny (Angelika Prick).

I den kanske längsta bröllopsscenen som någonsin skådats frossas det hejvilt i detta faktum: ett lesbiskt bröllop! Colin Nutley kommenterar själv makarna i en intervju i Aftonbladet såhär: ”Måste det verkligen vara en man och en kvinna? Det finns ganska mycket filmer om två homosexuella män, men mina historier är ju oftast kvinnodrivna, jag pratade lite med Helena om det och sedan föll allt på plats på ett naturligt sätt.” Men särskilt naturligt är det inte, när Meja och Sunny blir överrösta av pikar kring att det inte bara är en, utan två brudar. När de kör iväg i varsin collage-tröja med texten ”wifey” är det svårt att läsa Colin Nutleys val av bröllopspar som annat än ett knackigt experimentprojekt. Det förstärks inte minst av deras planer att skaffa barn, där infallet att båda brudarna ska vara gravida samtidigt mest vittnar om dålig research.

Istället blir det slutscenen som får stå för det queera. Nu ska jag inte göra en Colin, det vill säga slänga in ett helt sjukt avslöjande utan att fylla det med substans, men låt mig bara säga att sista avsnittet bjuder på nya familjebildningar. Lite lättsamt och skönt efter fyra timmar av ett överbefolkat drama, fyllt av kända skådisar med överflödiga roller. Och där regissören inte litat på att handlingen är fullproppad som den är, med tre graviditeter, en man som dör av en hjärtattack samtidigt som han spelar den gamla abortvisan ”Uti vår hage”, en alkoholiserad morbror och ett gäng lösryckta släktingar. Utan dessutom slänger in olika oförklarliga snubbelscener. Helena Bergström som ramlar nerför trappan. Maria Lundkvist som ramlar över kistan. Och nej, han ramlar inte ut ur kistan – vilket faktiskt hade framgått utan Helena Bergströms ensamma reflektioner.