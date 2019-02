Måns Zelmerlöw uppträder i Andra chansen

Tidigare Eurovision-vinnaren och -programledaren Måns Zelmerlöw kommer att uppträda som mellanakt under Andra chansen i Melodifestivalen på lördag. Låten han kommer framföra är nya singeln "Walk with me" och på scenen kommer artisten och låtskrivaren Dotter att medverka.

"Det är en stor, kraftfull låt, med mycket själ i. Med en text om att känna att du helt enkelt inte kan leva utan en person. Att du hittat total grundning med någon. Jag såg den redan från start som en duett och Dotter kändes hela tiden perfekt som duettpartner", säger Måns Zelmerlöw i ett pressmeddelande.

Måns Zelmerlöw tävlade i Melodifestivalen både 2007 och 2009. 2015 vann han med låten "Heroes" och kammade även hem Eurovisionfinalen i Wien. Året därpå ledde han ESC i Sverige tillsammans med Petra Mede.

Dotter heter egentligen Johanna Jansson och tävlade i Melodifestivalen med låten "Cry". I år är hon en av upphovsmakarna till Lina Hedlunds låt "Victorious", som tog sig direkt till final från deltävlingen i Leksand.