Malmö

Ny internationell matbutik tar över efter Citygross på Rosengård

Just nu pågår det en stor utförsäljning på Citygross på Rosengård. Under våren flyttar Maximal Interfood in i lokalerna.

– Vi är väldigt glada för att ha fått en lågprisbutik med mat från hela världen och som håller kvalitet, säger Olof Andersson, vd på Trianon som äger Rosengårds centrum.

Olof Andersson, vd på Trianon. Bild: Sandra Henningsson Bakom Citygross flytt från Rosengård ligger bland annat en konflikt om hyran. Och när Citygross ville avsluta kontraktet i förtid sa Trianon ja.