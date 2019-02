Pessimismen stiger bland oljeanalytiker

För fjärde månaden i rad sänker analytiker sina prognoser för oljepriset.

Ökad oljeproduktion i USA, i kombination med en inbromsning i världsekonomin, hotar att omintetgöra den förväntade effekten av oljekartellen Opecs åtgärder för att minska produktionen.

Enligt en Reutersenkät bland 36 analytiker ligger det förväntade priset på terminskontrakt för leverans av så kallad brentolja i genomsnitt på 66:44 dollar per fat under 2019, vilket är något under januariprognosen på 67:32 dollar per fat.

Priset på terminskontrakt för leverans av amerikansk råolja väntas i genomsnitt ligga på 58:18 dollar per fat, jämfört per januariprognosen på 59:43 dollar.

Ett fat brentolja kostade under torsdagen 65:83 dollar per fat medan den amerikanska motsvarigheten kostade 56:63 dollar per fat.