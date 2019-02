Pojke dömd för datorstöld på gymnasieskola

Gymnasieeleven fastnade på övervakningskamera när han stal skoldator ur kompisens skåp, nu döms han till 35 timmars ungdomstjänst.

På förmiddagen lämnade pojken sin jacka i sin kompis skåp, som han hade fått låna en nyckel till. Runt lunch kom skåpsinnehavaren och ytterligare en vän och lämnade sina datorer i skåpet.

När pojken sedan på eftermiddagen gick för att hämta sin jacka visar övervakningsfilmer att han även tog med sig en dator. Pojken nekar till brott och menar att han hämtade med sig sin egen dator som han lagt i skåpet cirka en vecka tidigare. Men bevisen talar emot honom, menar Malmö Tingsrätt.

På kvällen före stölden loggade han in på sin dator på den IP-adress han brukar använda sig av i hemmet. Några timmar efter stölden loggade någon in på den stulna datorn med pojkens inloggningsuppgifter via samma IP-adress.

Brottet inträffade för två år sedan och nu faller domen. Pojken döms till 35 timmars ungdomstjänst och skadestånd på dryga 4500 kronor till skolan för att täcka kostnaderna för den stulna datorn.