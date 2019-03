Sedan 2013 respektive 2014 är digital brevlåda i Danmark obligatorisk för företag och privatpersoner. Det vill säga att både privata personer och företag ska få sina poster från offentlig sektor digitalt. Om Sverige vill vara världsledande vad gäller digitaliseringen så bör regeringen föreslå om att enskilda personer ska skaffa digitala brevlådor. Det gynnar miljön, staten och inte minst oss. Enligt Mike Berners-Lees bok ”How Bad Are Bananas? The carbon footprint of everything” så genererar ett 10 grams vanligt brev gjort av återvunnet papper koldioxidutsläpp på 140 gram, medan ett helt nytt brev tillverkat av helt nytt papper genererar koldioxidutsläpp på 200 gram. Det beror på att pappret som du får hemma går igenom fyra steg från produktion till utskrift till transport och sedan till återvinning. Vad generar ett e-brev då? Jo, enligt Lee så generar ett e-brev 4 gram koldioxidutsläpp.