Det pyr fortfarande från branden i Borås

Det fortsätter att ryka från området nära Knalleland i norra Borås där en stor brand härjade i onsdags. Under torsdagsdygnet blossade flera små bränder upp.

– Vi har fortfarande personal på plats, det pyr fortfarande från småställen lite här och var. Det är framför allt från en källarlokal, säger Christian Karlsson, inre befäl vid Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, till TT vid 03-tiden natten mot fredag.

Under torsdagskvällen var det flera personer som hörde av sig till räddningstjänsten och var oroliga över att det brann igen. Men enligt Christian Karlsson så berodde det förmodligen på att vinden låg så att röken blåsten in mer över staden. Troligtvis kommer röklukten att ligga kvar även under fredagen.

– Jag känner själv röklukten, brandstationen ligger ju också åt det hållet, sedan har vinden vridit ytterligare, säger Karlsson.

Inga människor skadades vid branden som började strax efter klockan nio på onsdagsmorgonen. Först vid 17-tiden på onsdagen hade räddningstjänsten branden under kontroll, och då hade flera lokaler totalförstörts.

Johan Strömberg, vd och delägare till Ås Härads Fastigheter som äger lokalerna, säger till Göteborgs-Posten att bara fastigheten som brann upp var värd upp emot 60 miljoner kronor. Då räknas inte företagens utrustning och material med.

– Det är riktigt stora värden som är förstörda. Det här är den största händelsen vi har haft på 2000-talet, säger Niklas Ignell vid räddningstjänsten till GP.