Hardcore Superstar, Bombus och Skraeckoedlan sätter punkt för programmet för sommarens Borgholm Brinner, In Flames egen festival.

Sedan tidigare är bland andra At The Gates, Opeth, Of Mice & Men, Architects, Witchcraft samt husbandet In Flames klara för festivalen.

I samband med festivalnyheten släppte In Flames dessutom sitt trettonde studioalbum, "I, the mask".

Borgholm Brinner arrangeras i Borgholms slottsruin på Öland den 2–3 augusti.