Pyroteknik och magstöd inför Andra chansen

Genrepet inför Andra chansen i Melodifestivalen genomsyrades av högt tempo, som det ska vara när artisterna möter varandra i svettiga dueller. Vissa, som Andreas Johnson, har laddat med hemliga vapen.

– Vi tänkte "Vad kan vi göra för att matcha de sista 20 sekunderna" och så tog vi fram lite pyroteknik, säger han till TT.

Efter att ha repat i flera timmar under dagen inför en tom arena var det dags att möta Nyköpingspubliken under fredagens genrep. En rutinerad Andreas Johnson var först ut med "Army of us".