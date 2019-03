Nöje

Topplistorna: Ariana Grande kvar på tronen

Ariana Grandes "Thank u, next" fortsätter att toppa den svenska albumlistan – och Einárs "Katten i trakten" håller sig kvar på singellistans förstaplats. Samtidigt tar sig hela fem Melodifestivalenlåtar in på singellistan. Högst rankas John Lundviks "Too late for love" som landar på plats tre.