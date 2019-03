Gatans konstnärer tar plats på konsthallen

Konsthallen på Falsterbo Strandbad släpper in gatukonstnärer i värmen med utställningen Mångstilat. Totalt nio konstnärer ställer ut och visar vad deras värld har att erbjuda. Förhoppningen är att besökarna ska få upp ögonen samt få en större förståelse för konstformen.

Graffiti och gatukonst har under en längre tid arbetat sig in i den moderna stadsbilden. Klotter säger somliga, konst säger andra. Oavsett vad man har för uppfattning är det en konstform som sannolikt inte kommer försvinna.

På utställningen Mångstilat, som till helgen tar plats i konsthallen på Falsterbo Strandbad, ställer ett antal konstnärer med bakgrund i graffitikonsten ut. Förhoppningen är att bemöta de fördomar som finns om konstformen och dem som utövar den.

— Det känns nytt att samla olika graffitikonstnärer på ett och samma ställe. Sen är det kul att få visa graffiti och gatukonst på ett annat sätt. Många tror att det bara är klotter och bokstäver men här får vi visa att det inte är så, säger Limpo Rocha som ställer ut några av sina tavlor.

Många av konstnärerna har sin bas i Malmö men Anya Blom, eller Q, har tagit sig genom halva landet för att vara med på utställningen.

— När jag fick frågan tänkte jag: Falsterbo, var fan ligger det? Självklart ville jag vara med. Det roliga är att jag har tröttnat ganska mycket på graffiti. Men nu håller jag på att upptäcka gatukonsten på nytt. Det är bra att jag är här för då kan jag se konstformen på ett annorlunda sätt, säger hon.

Gustav Norberg, eller "Unir1" (läs: You and I are one), har målat graffiti i närmare 20 år. Han är övertygad om att utställningen med dess olika konstnärer och konststilar kommer att bli grym.

— Man får lite prestationsångest när man kommer hit och ser hur grymma alla är. Gatukonst och graffiti på duk är kanske det tråkigaste som finns. Men de allra flesta här gör inte samma på gatan som de gör på duk och då blir det en annan grej. Personligen är jag nästan bara intresserad av konst där utövarna kommer från gatukultur från början. Det är oftast de som har mest energi, säger han.

Vad hoppas du att besökarna kommer att tycka om utställningen?

Jag hoppas att de öppnar upp ögonen lite. De som målar ute kan ju vara bra mycket skickligare än ”etablerade konstnärer”. Men folk ser inte det. När jag passerar förbi och ser någonting häftigt tänker jag ”Wow, den här personen vet precis vad den gör!”. Jag hoppas att besökarna kommer se det också, säger Anya Blom.

Jag hoppas folk får upp ögonen och ser att graffitimålare inte bara är vandaler. Många har ett äkta kreativt intresse och är seriösa. Det finns en hel del som har förutfattade meningar och förhoppningsvis kan den här utställningen spränga bort några av dem, säger Gustav Norberg

Graffiti är modern konst. Det är inte bara att måla någonting och hänga upp det på väggen. Jag hoppas folk förstår att vi ger alla som inte har möjligheten att gå på museer en chans att få uppleva och se konst, säger Limpo Rocha.

Utställning Mångstilat pågår från 2 mars till 12 maj i konsthallen på Falsterbo Strandbad.