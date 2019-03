Två vinnare är klara för finalen

Både Arvingarna och Anna Bergendahl har chansen att upprepa tidigare triumfer när det äntligen blir final i Melodifestivalen nu på lördag.

”We are all the winners” sjöng Nick Borgen i Melodifestivalen, och det kunde han ju inbilla sig. I själva verket har de flesta deltagare bara förlorat, vissa av dem – som Borgen – tre gånger.

Men två av dem som faktiskt känt av segerns sötma är nu klara för finalen som äger rum i Stockholm 9 mars. Det rör sig om Anna Bergendahl, som aldrig förlorat, och det rör sig om Arvingarna som tävlade för fjärde gången. Vid debuten för 26 år sedan tog de låten ”Eloise” till seger.

I Friends arena får de startnummer 12, vilket inte är en slump. Detta är inte den sortens tävling där man lottar om startnummer, sådant hade kunnat förstöra dramaturgin i tv-programmet. Redan före lördagskvällens Andra chansen var det bestämt att vinnaren i duell nummer fyra skulle få startnummer 12 i finalen. I denna stod det mellan balladsångerskan Rebecka Karlsson och hennes "Who I am", knappast det slags nummer som ska avsluta en show som är tv-årets mest betittade, och Arvingarnas hejiga och kraftfullt framförda nyschlager "I do".

Någon – vi kan kalla honom ”Christer Björkman”, men det är bara ett namn – måste nästan ha vetat, efter att ha tittat på statistiken från de fyra deltävlingarna, att Arvingarna skulle vinna den här duellen.

Nu slumpar det sig så – fast inte heller detta är en slump, det är ett utfall av folkets röster – att Arvingarna tävlar med finalens enda sång på svenska. Titeln är engelsk, men resten är svenskspråkigt. Det kan inte vara en nackdel. Erfarenheterna av alla dessa festivaler har lärt oss att de som skiljer sig från mängden, och samtidigt gör ett professionellt arbete på scen, alltid ligger bra till.

Ytterligare två bidrag kvalificerade sig på lördagen till finalen. Ett var Lisa Ajax ”Torn”, som slog ut en tredje artist som tidigare vunnit rubbet: Martin Stenmarck. Även Nano vann sin duell, i kamp mot Vlad Reiser. Anna Bergendahl besegrade Andreas Johnson i sin duell.

På lördag inleds hela finalen med Jon Henrik Fjällgren, den artist som jämte John Lundvik nämnts oftast som tänkbar segrare. Lundvik får startnummer 10.