Vänta inte på vårväder den närmaste tiden. Gör dig istället redo för en blöt vecka. Det kommer att regna generöst i Skåne de närmaste dagarna.

– Lågtrycken och regnområdena avlöser varandra. När ett har passerat så kommer nästa, säger Kristian Silver, meteorolog på SMHI.

Det första regnområdet kommer in under söndagskvällen och natten till måndagen. Det blir nästan 16 millimeter regn i Helsingborg under måndagen, enligt prognosen. Malmö är inte långt efter med 13 millimeter.

– De här regnområdena som drar förbi under måndagen kan tidvis innebära kraftigt regn. Vissa platser kan få en del påfyllning, säger Kristian Silver.

– Sedan kommer det att fortsätta att regna från och till ända till tisdag nästa vecka. Det blir mycket regn.

I nuläget pekar SMHI:s prognoser på att det totalt under veckan kommer att falla någonstans mellan 50 och 60 millimeter regn över i stort sett hela Skåne. Siffrorna är något lägre i Malmö och på Falsterbonäset samt i östra Skåne.

Efter den väldigt blöta inledningen väntas regnet fortsätta falla under onsdagen och torsdagen med marginellt minskad styrka, möjligtvis med en kort paus strax innan helgen.

Är du trött på enbart regn väntar därefter lite omväxling. Istället för vanligt regn kan det bli snöblandat regn till helgen.

– Fram emot fredag är det lite kallare luft som kommer in. Den nederbörd som kommer under helgen kan bli snöblandad, säger Kristian Silver på SMHI.