Sven-Gunnar Berglind, Trelleborg, har avlidit i en ålder av 80 år. Han sörjes närmast av hustrun och livskamraten Kerstin och döttrarna Anna, Karin och Eva med familjer

En färgstark person har hastigt lämnat hos. Sven-Gunnar Berglind lämnade ingen oberörd och han hade en positiv inställning till livet och till alla oss som ingick i vänkretsen, yrkeskretsen och i andra sociala sammanhang. In i det sista visade han sin positiva känsla, sitt glada och goda humör och inte minst sin stora generositet. Det hände alltid något i Sven-Gunnars närvaro där allvarliga tankar kunde blandas med slagkraftiga kommentarer och skämt. En trevlig historia hörde till vardagen och humorn fick alltid blomma ut. Därför är det ofattbart att livet plötsligt har upphört och vi kommer att sakna Sven-Gunnar som en trofast vän och glädjespridare. Men minnet av Sven-Gunnar kommer för alltid att leva kvar. Vi kommer aldrig att glömma alla positiva stunder vi fått uppleva tillsammans.

Sven-Gunnar är född och uppvuxen i Stockholm. Tidigt visste han att polisbanan var det yrke han skulle satsa på. Det skulle visa sig att beslutet var riktigt liksom valet av livskamrat. Tidigt fann Kerstin och Sven-Gunnar varandra och familjen växte med tre underbara döttrar. Yrkesvalet gjorde att familjen flyttade till Skåne – Klagstorp närmare bestämt och snart Trelleborg. Adressen till boendet blev inom kort Polisgränd(!) men efter bara några år byggde familjen en villa i Gislövs Strandmark.

Sven-Gunnar blev tidigt en Sverigekändis för sitt skickliga sätt att som chef för Gränspolisen i Trelleborg hantera den stora strömmen av viseringar framför allt från dåvarande Östtyskland. Han blev för sina kunskaper tidigt ett föredöme inom Poliskåren och uppmärksammad även på riksplanet inom Polisen. Nya utmaningar hade säkert väntat om inte trivseln med familj, vänner och livet i Skåne hade varit så stark.

Bland hans många intressen måste nämnas bilar som snart tog sig uttryck i veteranbilar. Inledningsvis försökte Sven-Gunnar att med egna händer göra en bra VW Karmangia av 2 dåliga bilar och lite reservdelar. Det blev inget framgångsrikt resultat! Det blev däremot många av de äldre exklusiva bilar som senare med känsla inhandlades typ Lanchester, Lancia, Daimler och andra veteranbilar. Samlingen växte då nya förvärvades även om en del såldes. Det medförde att ett nytt hus fick byggas som garage med plats för 4 bilar och en extrabostad på ovanvåningen! Sven-Gunnar gjorde aldrig något halvdant och hans namn och rykte i exklusiva bilkretsar är vida känt även utanför Sveriges gränser. Besöken på olika mässor och utställningar var många och själv var jag med på en resa till Beuly i England. En minnesrik färd med många möten med bilfantaster och eftertraktade bildelar inhandlade och hemforslade.

Bland andra intressen som delades med familjen var resandet. I början var det husvagn som gällde men snart stod den första Husbilen på uppfarten. Det skulle här för långt att nämna alla resmål men naturligtvis har familjen utforskat Europa liksom spektakulära resor runt hela USA, Sydamerika och senast en resa genom Mellanöstern ända bort till Libyen tur o retur. Det är riktigt spännande reseupplevelser för oss som fått lyssna till Sven-Gunnars och Kerstins berättande!

Sven-Gunnar var under en period politiskt engagerad och även medlem bl a i ordensväsendet, Paltgillet och Rotary. 1981 blev han Rotarian med ett starkt engagemang och i dåvarande Trelleborg Sjöormen blev han President och senare även Paul Harris Fellow. Men den sociala ådran tog sig också uttryck i ett flertal ”Vänsällskap” som periodiskt träffades för luncher och kvällssammankomster med god mat och dryck under trevliga umgängesformer. Det var som alltid Sven-Gunnar som var initiativtagaren och den drivande kraften. Han gav sig tid inte bara för att organisera och ta initiativ - han såg också till att stämningen och gemenskapen blev till glädje för alla. Det är svårt att ta in saknaden efter vår gode vän Sven-Gunnar.

Vännerna

Lena och Sven-Ingvar Göransson