Redan innan Melodifestivalens stora final lyckas Anna Bergendahl toppa Svensktoppen med sitt bidrag "Ashes to ashes". Bergendahl tog sig vidare från Andra chansen och är nu klar för nästa veckas final. Där möter hon bland annat Svensktoppens tre utmanare John Lundvik, Bishara och Wiktoria.

1. (6) Anna Bergendahl: "Ashes to ashes"

2. (3) Molly Sandén: "Sand"

3. (9) Zara Larsson: "Ruin my life"

4. (2) Smith & Thell och Swedish Jam Factory: "Forgive me friend"

5. (1) Takida: "Master"

6. (7) Linnea Henriksson: "Den stora dagen"

7. (5) Robyn: "Missing u"

8. (4) Miss Li: "Beautiful"

9. (10) Cajsastina Åkerström: "Om det var du"

10. (8) Tomas Andersson Wij: "När solen färgar juninatten"

Utmanare:

John Lundvik: "Too late for love"

Bishara: "On my own"

Wiktoria: "Not with me"