Vill ta brittisk IS-fru till Nederländerna

Nederländske Yago Riedijk har stridit för IS och närvarade när en kvinna stenades. Han är gift med Shamima Begum, den nu 19-åriga kvinna som anslöt sig till IS och som väntas förlora sitt brittiska medborgarskap. Nu vill maken att familjen återförenas i Nederländerna.

Yago Riedijk, 27 år från Nederländerna, och Shamima Begum, från Storbritannien, träffades i al-Raqqa i Syrien 2015 efter att de anlänt till det då IS-kontrollerade området för att ansluta sig till terrorrörelsen IS.

Begum var 15 år gammal när paret gifte sig – några dagar efter att de träffats.

Riedijk överlämnade sig till syriska styrkor när IS började falla samman och hålls nu fången i ett kurdiskt läger i Syrien. Han erkänner att han stridit för IS och berättar i en intervju med BBC att han under sin tid i terrorrörelsen var närvarande när en kvinna stenades till döds för otukt, såg högar av döda kroppar och förlorade en dotter på grund av näringsbrist.

I en intervju med BBC hävdar Yago Riedijk att han tagit avstånd från IS och att han hoppas att familjen ska kunna flytta till Nederländerna tillsammans med deras nyfödda barn.

– Självklart skulle jag vilja åka tillbaka till mitt hemland. Nu förstår jag vilka privilegier jag hade som medborgare, säger han till BBC

Återvänder han till Nederländerna väntar ett sex år långt fängelsestraff för hans medverkan i terrorrörelsen.

Storbritannien anser att landet kan dra in Shamima Begums medborgarskap eftersom hon även har medborgarskap i Bangladesh. Bangladesh uppger dock att 19-åringen aldrig ansökt om dubbelt medborgarskap och att hon inte ska tillåtas resa in i Bangladesh.

Fallet med Begum har aktualiserat frågan om vad som ska ske med de IS-anhängare som vill återvända till sina hemländer efter att IS fallit i Syrien.