Zlatan ledde Los Angeles till seger

Zlatan Ibrahimovic ledde sitt Los Angeles Galaxy till seger på hemmaplan i säsongspremiären mot Chicago i amerikanska fotbollsligan MLS. Före och under matchen hyllades Los Angeles tidigare spelare David Beckham.

Det såg dock illa ut för Galaxy ett tag. Efter bara några minuters spel in i andra halvlek slarvades en bakåtpassning från Diego Polenta till David Bingham i målet bort. C J Sapong, som debuterade för Chicago, kunde enkelt sno bollen och peta in den i mer eller mindre öppet mål.