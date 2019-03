Drömstart för Malmö FF i E-allsvenskan

Fakta

E-allsvenskan är Sveriges största professionella Fifa-tävling där lag från Allsvenskan och Superettan deltar och gör upp om titeln och en ranking i kvalet till E-VM. Turneringen inleds med sina första matcher ikväll och kommer pågå i cirka tre månader framöver. Den 25 maj 2019 kommer en vinnare att koras i en stor final.

Av totalt sexton lag som deltar i E-allsvenskan 2019 är fjorton lag från Allsvenskan och två från Superettan. Dessa klubbar är: AIK, Djurgårdens IF, Hammarby IF, Örebro SK, Östersunds BK, GIF Sundsvall, Örgryte IS, BK Häcken, Helsingborgs IF, Jönköpings Södra IF, Malmö FF och AFC Eskilstuna.

Samtliga lag ställer upp med två till fem professionella Fifa-spelare i samtliga elva ligamöten och i playoff.

Vinnande lag i årets E-allsvenskan blir svenska mästare 2019 och erhåller 250000 kronor samt förbättrar sin ranking i kvalitet till E-VM.

E-allsvenskans totalt prispott uppgår till en halv miljon kronor.