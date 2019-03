"Mamma Mia"-utställning till Abba-museet

Abba-museet i Stockholm presenterar en ny utställning om de två långfilmerna "Mamma Mia" (2008) och "Mamma Mia – here we go again" (2018).

Utställningen "Mamma Mia! behind the movie magic" beskrivs som interaktiv och besökarna kommer bland annat kunna titta närmare på rekvisita och kostymer, som Stellan Skarsgårds disco-outfit.

"Den nya utställningen kommer berätta historien bakom filmerna på samma lekfulla och nära sätt som vi berättar om ABBA i museet. Utställningen kommer att ge besökaren en titt bakom kameralinsen genom bilder, filmklipp, rekvisita, scenografi och kostymer och naturligtvis intervjuer med de medverkande", säger Ingmarie Halling på Abba-museet i ett pressmeddelande.

Utställningen har premiär den 6 april och kommer att visas till april 2020.