Will Smith spelar Serena Williams pappa

Skådespelaren Will Smith är klar för rollen som Richard Williams, pappa till tennisstjärnorna Serena och Venus Williams, i den kommande filmen "King Richard", rapporterar Variety

Filmen handlar om Williams kamp för att lära sina döttrar spela tennis från att de var fyra år, i staden Compton i Kalifornien. Något han lyckades ganska väl med då både Serena och Venus blev väldigt framgångsrika tennisspelare som vunnit 23 respektive 7 singel grand slam-titlar.

Manuset till "King Richard" är skrivet av Zach Baylin och kom näst högst upp på den så kallade "svarta listan" 2018. En lista över de bästa manusen i Hollywood som ännu inte blivit producerade.

Will Smith spelar för närvarande in “Bad boys for life”, den tredje filmen om de två poliserna Mike Lowrey och Marcus Burnett (spelad av Martin Lawrence).