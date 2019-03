Luleå tog tionde raka – efter förlängning

För åttonde matchen den här säsongen gjorde Jack Connolly det avgörande målet när hans Luleå tog tionde raka segern mot HV71. Men det krävdes förlängning och en knäckt HV-klubba innan Connolly kunde göra 3–2.

HV71 kom från fyra raka förluster och uppladdningen i bortamötet mot tabellettan Luleå, med nio raka segrar, var långt från optimal. På grund av flygstrul ankom gästerna sent till den norrbottniska staden varpå matchstarten fick skjutas upp fem minuter.

Inget av detta märktes dock på planen. Luleås Isac Lundeström gav visserligen hemmalaget ledningen efter 1.35. Petter Emanuelsson var en dryg minut senare nära att utöka ledningen – men forwarden fick inte in pucken i nät.

I stället jobbade sig gästerna in i matchen och kvitterade Luleås ledning två gånger om.

Inför avslutningen var ställningen 2–2 sedan båda lagen gjort var sitt mål och haft flera fina chanser under en böljande hawaiiperiod. Matchens sista 20 minuter var dock betydligt mer avvaktande: både Luleå och HV71 var måna om att inte tappa den poäng de faktiskt hade.

Luleå är ligans formstarkaste lag med nio raka segrar inför kvällens möte. Och i kväll hade laget marginalerna på sin sida. I förlängningen tekade Simon Önnerud sönder klubban vilket bäddade för ett tre-mot-två-läge för hemmalaget. Då kunde Jack Connolly – efter en stökig situation framför HV:s kasse – sätta 3–2. Målet var Connollys åttonde matchavgörande – bäst i serien.

– Det är en jämn kamp ända in i det sista och det är egentligen ren och skär otur att Simon knäcker sin klubba på det sista målet, säger HV:s tränare Stephan Lundh till C More efter den snöpliga förlusten.

Segern gav Luleå två viktiga poäng och därmed håller laget Färjestad bakom sig i tabellen.

– Det är en riktig kämparmatch de spelar med mycket fart. Det är två fina poäng för oss. Vi måste fortsätta ha fokus på nästa match nu, säger Jack Connolly till C More.