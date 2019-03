Den som väntat sig att Solange skulle rusa in i målgången i triumf också denna gång blir besviken.

Det var förstås ingen slump att Solange släppte sitt närmast hysteriskt emotsedda nya album den 1 mars, datumet då den åtminstone i USA så uppmärksammade Black history month övergår i Women's history month.

Under åren har ju Solange (Knowles i efternamn, men hon har liksom storasyster blivit en renodlad förnamnsperson) nämligen mutat in en rätt ansenlig plats i båda rörelserna, en som inte bara bygger på hennes musik utan också på hennes persona, en som snyggt och smart rör sig genom både politiken och populärkulturen. Den förra plattan ”A seat at the table” var också magiskt bra, därtill något så ovanligt som ett riktigt album: en visionärt och musikaliskt sammanhållen svit låtar, både en fungerande helhet och superstarka var för sig. I filmvärlden pratar man ofta om auteurer, men det är också en passande beskrivning av Solange och hennes ambitiösa och djupt personliga variant av soulmusik.

Sånt är givetvis svårt att följa upp, och ”When I get home” är inte heller riktigt den triumf man kunnat önska. Solange har skrivit allt material själv, och medan listan över samarbetspartner är både spretig och omfattande – folk som Sampha, Raphael Saadiq och Pharrell bland andra – så har varje enskild gästmusiker ändå haft ovanligt lite inflytande över själva soundet, ett sound som liksom på ”A seat” är både soft och genuint inspirerat.

Här finns samma repetitiva texter och Minnie Ripertonska körarrangemang som sist (eller Deniece Williamska, för en smalare men lite mer precis jämförelse) med ljus och skir sång i intrikata lager-på-lager, och en varm och impressionistisk retroinstrumentering där mjuka klaviaturer, papperslätta trummor och feta basgångar snyggt plockar snuttar ur historien. Som ”Binz”, som norpar några sekunder av basslingan från Erykah Badus ”Rimshot”, eller den Roy Ayerska basen och aha-aha-sången som inleder ”Way to the show”.

Men samtidigt är båda exempel på hur frustrerande den här plattan är – för i de snygga introna frestar man med ett låtbygge som liksom aldrig kommer, och de nitton låtarna känns ofta som skisser snarare än färdigskrivna låtar, som om det vore demos av materialet som inte fick plats sist, eller kanske de där trettisekundssnuttarna man kan höra på streamingtjänsterna innan man köpt själva skivan. (De nitton låtarna ryms på en albumlängd på fjuttiga 39 minuter, vilket tydligt illustrerar hur löjligt korta en del av dem är).

I en intervju med musiksajten Pitchfork under helgen pratade Solange om hur ungefär 80 % av arbetet med hennes plattor handlar om ”editing”, alltså att redigera/klippa/polera materialet, och medan det förstås är helt i enlighet med den hypermoderna populärkultur där allting från spellistor till restaurangmat ska ”kurateras” så känns det som om det skett på bekostnad av själva musiken den här gången.

Kanske är det en konservativ invändning att kräva regelrätta verser och refränger, men man behöver inte mer än tänka på ”Cranes in the sky” eller ”Junie” för att sakna den Solange som förenade ett originellt sound och anslag med riktigt maffiga låtar. ”When I get home” hamnar förvisso aldrig i regelrätt hiss- eller kafémusiksterritorium, men det är tyvärr en skiva som inte riktigt hörs hur mycket man än drar upp ljudet.