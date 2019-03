Liamoo och Hanna Ferm duckar favorittrycket

Fakta

Liamoo: Född 1997. Liam Cacatian Thomassen fick sitt genombrott då han vann "Idol" 2016. Deltog förra året i Melodifestivalen med "Last breath", och slutade på sjätte plats. Under 2017 släppte han singlarna "Burn" och "It ain't easy". Han har också släppt ep:n "Journey part 1".

Om Hanna Ferms styrkor som artist: "Två ord: power och voice".

Hanna Ferm: Född 2000. Deltog i "Talang" 2014 och "Idol" 2017, där hon slutade på andra plats. Släppte under 2018 låtarna "Never mine" och "Bad habit".

Om Liamoos styrkor som artist: "Allt egentligen. Men mest att han är så himla driven, vi samarbetar väldigt bra för vi vet båda två vad vi vill."