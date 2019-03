Alla känslor på samma gång när Klingberg spelar Ylva Skog

Och i Ann_Sofi Klingbergs händer blir till och med Andrea Tarrodis musik avslappnat cheeky, konstaterar Hanna Höglund.

Tarrodi & Skog NUTIDA MUSIK. Piano pieces. Ann-Sofi Klingberg, piano.

Det finns något ostoppbart, befriande tonårstjejigt över det ständigt grammisbelönade bolaget dB Productions senaste nutida musik-album, som släpps till kvinnodagen. Pianostycken av Ylva Skog och Andrea Tarrodi tolkas av Ann-Sofi Klingberg. Och det är hon som ritat omslaget med vårvinterrosa kulörer och en högrest kvinnofigur i profil som matchar denna musik som gör sig sällsamt bra i den här kombon.

Får inte den här skivan den unga ”Frost”-generationen att slänga Elsa-dockorna och vilja bli kompositörer så vet jag inte vad som skulle det.

Dels har vi Ylva Skogs månsvit ”Five moon pieces” som är pianomusik som du skulle kunna höra snyggvampyren Edward Cullen spela om nätterna i ”Twilight”-filmerna. När Klingberg trycker till bastonerna med vänsterhanden går ackorden rätt in i hjärtat. Det är popklassiskt av bästa märke, alla känslorna på en och samma gång.

Tarrodi, som är den troligen mest inspelade nutida svenska tonsättaren just nu, gör på sätt och vis mer ”rätt” i sitt tonsättarskap. Hon är elegantare, känd för sina eteriska klangvärldar. Men i Klingbergs händer tillåts hennes ”October” ur ”Twelve pieces for piano” och ”Marea” ur ”Suite for piano” också vara avslappnat cheeky. Tarrodi-humorn finns, där fast man inte alltid märker den först, medan Skog är mer ”det du hör är det du får”. Man blir glad att dessa kvinnor fullständigt vrålblommar i sina konstnärskap just nu, både lika och helt olika, i sin egen, oskämmiga musikzon.