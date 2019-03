Camilla Larsson: "Better things" bara bättre och bättre

"Better things" bara bättre och bättre

Pamela Adlon tappade sugen när hennes skrivarpartner, mentor och vän, komikern Louis CK, pekades ut under ”metoo-hösten” 2017. Tack och lov är hon nu tillbaka med en tredje säsong.

Pamela Adlon är tillbaka i en tredje säsong av "Better things" på HBO Nordic. Bild: HBO Nordic

Det hugger till lite i magen när John Lennons ”Mother”, som inlett varje avsnitt i två säsonger, är ersatt av Bamyasis ”It’s never too late” – men snart lägger oron sig. Pamela Adlon och ”Better things” är tillbaka för en tredje säsong och allt tyder på att det kan bli bättre än någonsin. Ett tag såg det ut som att det inte skulle bli något mer alls. Adlon tappade sugen när hennes skrivarpartner, mentor och vän, komikern Louis CK, pekades ut under ”metoo-hösten” 2017 och sedan dessutom erkände.