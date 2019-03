Idris Elba ersätter Smith i "Suicide squad"

Skådespelaren Idris Elba ersätter Will Smith i rollen som Deadshot i uppföljaren till "Suicide squad" från 2016, skriver Variety. Smith hoppade av den kommande superskurksfilmen från DC på grund av en schemakonflikt tidigare i år.

Det är ännu oklart vilka andra skådespelare som återvänder till uppföljaren, som i dagsläget har titeln ”The suicide squad”, men manusförfattaren James Gun väntas stå för regin.

"Suicide squad" blev, trots ett ljumt mottagande från kritikerna, en publiksuccé när den hade premiär 2016. Filmen handlar om en grupp superskurkar som tvingas bekämpa ännu värre elakingar och i rollerna syntes utöver Smith bland andra Margot Robbie, Jared Leto och Joel Kinnaman.

Idris Elba är aktuell i den kommande Netflix-serien “Turn up Charlie” och han spelar även i kommande avknoppningsfilmen från "Fast and the furious"-serien "Hobbs & Shaw".

”The Suicide Squad” har planerad biopremiär den 6 augusti 2021.