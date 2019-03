Ishockey

Mardrömsdebut för unge Timråmålvakten

De allra flesta hockeyspelarna minns nog sin SHL-debut med värme. Linus Marcko kommer med all säkerhet göra allt för att glömma sin. Timrås unge målvakt kastades in i hetluften mot Skellefteå – och gick en mardröm till mötes. – Vi hjälper honom inte, säger lagkompisen Andreas Molinder till C More efter 0–7-förlusten.