Sysselsättningstillväxten i USA bromsade in kraftigt under februari. Endast 20 000 nya jobb utanför jordbrukssektorn tillkom under månaden, enligt siffror från arbetsmarknadsdepartementet, mot förväntade 180 000 nya jobb.

I januari skapades 311 000 nya jobb.

Arbetslösheten sjönk dock, från 4,0 procent i januari till 3,8 procent i februari.